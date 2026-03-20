elsoldemexico
Finanzasviernes, 20 de marzo de 2026

Precio del diésel sube a una semana del estímulo de Hacienda

La gasolina Premium también subió de precio y ya supera los 27 pesos por litro este viernes

Juan Luis Ramos / El Sol de México

No obstante, la medida no frenó el alza en el precio de este combustible

Incluso, el monitoreo de PETROIntelligence también indica que la gasolina Premium ya supera los 27 pesos por litro este viernes, es decir, 1.19 pesos más en comparación con la semana pasada

La Secretarías de Hacienda no publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) nuevos estímulos para los combustibles. Se prevé que lo haga en la edición vespertina del órgano informativo oficial del Gobierno mexicano.

Lector, melómano y viajero. Soy reportero de Finanzas y Negocios en El Sol de México, con una trayectoria de 17 años en medios.

Juan Luis Ramos
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Luis Carriles

Aguas Profundas / Reforma laboral y la mina de las 40 horas

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Defiende Morena el legado de Felipe Calderón

image
Saúl Monreal Ávila

Plan B, fin a los privilegios

image
Rubén Moreira

San Felipe de Jesús y el mercado internacional

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES