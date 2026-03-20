Precio del diésel sube a una semana del estímulo de Hacienda

La gasolina Premium también subió de precio y ya supera los 27 pesos por litro este viernes

Juan Luis Ramos / El Sol de México

No obstante, la medida no frenó el alza en el precio de este combustible.

Incluso, el monitoreo de PETROIntelligence también indica que la gasolina Premium ya supera los 27 pesos por litro este viernes, es decir, 1.19 pesos más en comparación con la semana pasada.

La Secretarías de Hacienda no publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) nuevos estímulos para los combustibles. Se prevé que lo haga en la edición vespertina del órgano informativo oficial del Gobierno mexicano.