Hacienda reduce estímulos a combustibles 

En el caso del diésel, que se vende en 28.73 pesos por litro en promedio a nivel nacional, pasó de 81.20 a 80.35%

Juan Luis Ramos / El Sol de México

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo los estímulos fiscales en los combustibles para la próxima semana.

En un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia indicó que a partir de este sábado y hasta el 17 de abril aplicará 80.35 por ciento de estímulo al diésel, equivalente a 5.91 pesos por litro.

El monto es ligeramente menor al aplicado durante la semana que terminó este viernes, que fue de 81.20 por ciento, es decir, 5.97 pesos por cada litro.

Las estaciones de servicio del país venden este combustible en 28.73 pesos por litro en promedio, de acuerdo con el seguimiento diario que realiza la consultora PETROIntelligence.

Se trata de 43 centavos más por litro respecto a los 28.30 pesos que se acordó como precio máximo entre autoridades y el sector, según un comunicado difundido por Pemex y las Secretarías de Energía (Sener) y Hacienda la semana pasada.

El precio del diésel se ha reducido en apenas seis centavos por litro desde que entró en vigor el acuerdo entre el gobierno y el sector privado, el pasado 1 de abril.

Para la gasolina Premium la SHCP aplicó un estímulo de 8.90 por ciento para los siguientes siete días, equivalente a 50 centavos por cada litro, la mitad del descuento fiscal aplicado la última semana.

En el caso de la gasolina regular, el estímulo pasó de 31.34 a 26.97 por ciento, esto es, de 2.09 pesos por cada litro a 1.80 pesos.

Los principales referentes del crudo cerraron la semana a la baja ante la especulación de que pronto podría lograrse un acuerdo de paz que permita la reapertura del Estrecho de Ormuz.

En tanto, el Brent acabó la semana en 94.60 dólares por barril, con un descenso semanal de 13.23 por ciento.

Pese a estas bajas, la institución financiera destacó que, con respecto al 27 de febrero, previo a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, estos referentes acumulan alzas de 43.76 y 30.49 por ciento, respectivamente.