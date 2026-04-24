En marzo de 2026, la informalidad llegó a 54.8 por ciento de la población ocupada, con un aumento impulsado principalmente en mujeres

Rubén Romero / El Sol de México

Esto ocurre en un contexto donde la fuerza laboral sigue creciendo. La Población Económicamente Activa alcanzó 61.6 millones de personas, lo que representó un aumento de 558 mil frente al año previo.

Más personas buscan empleo o más horas

A esto se suma la desocupación, que alcanzó 6.7 por ciento de la población ocupada, es decir, 4.0 millones de personas que tienen la necesidad y disponibilidad de trabajar más horas.