México cierra el primer trimestre con déficit de mil mdd

El saldo de la balanza comercial en marzo fue impulsado por las exportaciones manufactureras, aunque las automotrices tuvieron un bajo crecimiento por los aranceles de EU

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Para el tercer mes del año, las exportaciones mexicanas crecieron 27.7 por ciento a tasa anual, para totalizar en 70 mil 727 millones de dólares.

Las compras al exterior, en tanto, aumentaron 24.3 por ciento, a 64 mil 795 millones de dólares.

El saldo de la balanza comercial en marzo fue impulsado por las exportaciones manufactureras, que crecieron 29.5 por ciento a tasa anual, para totalizar en 64 mil 722.3 millones de dólares.

En el acumulado del tercer trimestre, los envíos manufactureros del país superaron los 160 mil millones de dólares, con un alza anual de 19.4 por ciento.

No obstante, para el sector automotriz, uno de los principales para la industria nacional, la historia fue distinta.

En marzo, el valor de los envíos de vehículos terminados y autopartes creció dos por ciento, su primer resultado positivo en el año, para totalizar en 17 mil 360 millones de dólares.

Pese a que la industria aceleró en el tercer mes, no fue suficiente para reportar un trimestre positivo, ya que registro una baja de 2.9 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, con 42 mil 348.1 millones de dólares.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero del Banco BASE, apuntó que el bajo crecimiento de las exportaciones automotrices se debe a los aranceles sectoriales impuestos por Estados Unidos a las importaciones de esta industria.