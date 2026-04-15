El minorista más grande del mundo anunció la renovación de su marca propia que incluye nuevo diseño, información nutricional y la eliminación de colorantes sintéticos

Reuters

Renovación de productos Great Value no cambiará sus precios

Scott Morris, vicepresidente sénior de marcas propias de Walmart en Estados Unidos., dijo que esta renovación no cambiará los productos ni sus precios.

Esto es parte de los cambios que buscan responder a la demanda de los consumidores, influída por el aumento en el uso de medicamentos para bajar de peso llamados GLP-1.

Walmart, que es el minorista más grande del mundo en ventas, también planea eliminar más de 30 ingredientes como conservadores, endulzantes artificiales y sustitutos de grasas en sus productos de marca propia.

La compañía tiene seis marcas propias de alimentos que son bien recibidas por los estadounidenses que buscan ahorrar dinero. Actualmente, 90 por ciento de sus alimentos de marca propia no tienen colorantes sintéticos.

La cadena está trabajando con sus proveedores para cambiar fórmulas y usar ingredientes alternativos. Los productos reformulados, que incluyen alimentos enlatados, congelados, cereales y ensaladas, comenzarán a llegar en los próximos meses.