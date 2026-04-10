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Gossipviernes, 10 de abril de 2026

Gus Rodríguez: el hombre que enseñó a toda una generación a amar los videojuegos y a Nintendo

A seis años de su muerte, Javier Rodríguez, hijo del periodista de videojuegos, recuerda la emoción de su padre por lanzar Club Nintendo y crear toda una comunidad en torno a Mario Bros y Zelda

Redacción / El Sol De México

Antes de YouTube, antes de los streamers, hubo alguien que enseñó a toda una generación a amar los videojuegos: Gus Rodríguez, un publicista, periodista de videojuegos y guionista que marcó a varias generaciones.

“A mi papá le había tocado jugar Pong y no lo podía creer”, recuerda su hijo, Javier Rodríguez, a seis años de la muerte de su padre.

Surge Club Nintendo

Rodríguez fundó con José Sierra la agencia Network Publicidad. Era 1989 cuando Jorge Nami los contacta para abrir una tienda de Nintendo en el entonces Distrito Federal.

Con un presupuesto que no alcanzaba para espacios en radio ni televisión, Gus Rodríguez y José Sierra deciden crear un boletín.

Nace Nintendomania 

Con el éxito que estaba siendo la revista Club Nintendo, Teruhide Kikuchi, ejecutivo de C. Itoh,  decidió dar un paso más grande y llegar a un público más masivo.

Gus se aleja del periodismo de videojuegos

Regreso a los videojuegos 

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