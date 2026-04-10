









Ciudad de Mexico , 10 de abril de 2026 Ver más periódicos

La pantalla de “Game Over” apareció en al vida de Gus el 11 de abril de 2020. / Foto: Daniel Vera

En 1989, dice, José Sierra le informa a Gus que el Nintendo Entertainment System (NES) ya se vendía en México. Javier recuerda que su papá no durmió esa noche por estar jugando Super Mario Bros y Duck Hunt; unos meses después llegó The Legend of Zelda, un juego que marcó mucho en la vida de Gus.

“Incluía información sobre las novedades de lo que estaría trayendo la tienda en ese momento, después ya se empezaron a integrar algunas preguntas, algunos tips, había una una sección de secretos y ese boletín de inicio eran dos tintas, era la tinta roja, la tinta negra, la tinta roja obviamente basada en lo que es el logotipo de Nintendo”, rememora Antonio Rodríguez - Toño-, primo de Gus.

Lo que empezó como un boletín terminó creando toda una comunidad. Tiempo después la agencia Network Publicidad comenzó a tener más contacto con Nintendo gracias a C. Itoh (en ese entonces distribuidor oficial de Nintendo en México). A principios de los 90 Nintendo se interesó por tener una revista en México y analizó la propuesta de dos proyectos, Network Publicidad y Ediciones Continentales.

Las agencias presentaron sus ideas: Network Publicidad apostó por mantener su estilo como en los boletines, mientras la otra agencia presentó una revista más enfocada a un público infantil; al final, Nintendo decidió que Network Publicidad se encargaría de la revista y de esa forma nació Club Nintendo.

Lo que empezó como un boletín terminó creando toda una comunidad. / Foto: Daniel Vera

Pero la primera edición no fue tan fácil, si bien todos conocemos la famosa portada de Mario Bros aterrizando en la Ciudad de México, Toño Rodríguez nos cuenta que Gus Rodríguez fue quien hizo el prototipo y “después se mandó ya con un ilustrador para que hiciera una representación”, además la primera edición que salió en diciembre de 1991, se trabajó por casi seis meses.

Su idea era crear un programa de videojuegos, el proyecto primero se analizó para que llegara a Televisa, pero los costos eran muy altos y Kikuchi decidió llevar la idea a TV Azteca, que apenas estaba iniciando y tenía poca programación. La cadena vio con buenos ojos el proyecto y le dio luz verde.

El 25 de marzo de 1995 se estrenaba Nintendomania, un programa que Gus y Javier condujeron en los primeros años. El programa fue un éxito, pero existieron problemas: Gus Rodríguez trabajaba para las dos televisoras más importantes en México, en Televisa tenía contrato de exclusividad como escritor por trabajar en los proyectos de Eugenio Derbez, pero en TV Azteca salió como conductor del programa y eso causó problemas entre las televisoras.

Javier Rodríguez visitó las instalaciones de la OEM / Foto: Omar Flores/ El Sol de México

Por suerte se arregló el problema, Gus podría trabajar en los programas de Derbez, pero no podía salir a cuadro en Televisa, en caso de que llegara a salir solo podía ser de espaldas o dar su voz, mientras en TV Azteca podía salir a cuadro y siguió conduciendo el programa.

Lamentablemente la relación con TV Azteca se fue deteriorando, a la empresa no le gustaba que Gus Rodríguez estuviera trabajando en ambos lugares y en un punto ya no le permitieron salir a cuadro, solo hacer voces, tiempo después la cadena de televisión siguió creciendo y el trato original que habían hecho con Kikuchi cambio, algo que no fue bien recibido y el programa fue cancelado en julio del 2000, Javier nos comentó cómo fue recibir la noticia: “grabamos como bloques de cuatro programas por día, entonces un mes no grabábamos y nada más hacíamos las voces en off, habíamos grabado y nos dijeron pues nos vamos en un mes y al faltando dos o una semana del último episodio en julio del 2000, nos dicen este es que ya es el último programa”. Por suerte Gus Rodríguez fue quien despidió el programa y dejó la frase mítica: “Siempre hay una recompensa más allá del Game Over”

Javier Rodríguez visitó las instalaciones de la OEM / Foto: Omar Flores/ El Sol de México

Luego de la finalización de Nintendomania, Gus sigue en la revista Club Nintendo, pero con el éxito de los programas de Eugenio Derbez, Gus da un camino carrera, dejó la dirección de la revista a José Sierra, quien tiempo después se va con Gus a trabajar en diferentes proyectos de televisión y Toño Rodríguez se queda en la dirección de la revista en 2001.

La creatividad de Gustavo era impresionante y era algo que le apasionaba, el juego de palabras siempre fue una de sus mejores virtudes, en los proyectos de Derbez fue director de las series de Vecinos y la Familia Peluche, escribio y dirigio XH Derbez, Javier también nos contó que Gus trabajo en el libro “Diccionario de Armando Hoyos: De la Real Epidemia de la Lengua”, “yo recuerdo llegar a la casa y tenía a mi papá leyendo el diccionario palabra por palabra para ver de dónde podía sacar algún chiste, algún juego de palabras para poder publicar”.

Javier Rodríguez visitó las instalaciones de la OEM / Foto: Omar Flores/ El Sol de México

Gus también formó parte de la creación del personaje del Compayito, Javier nos comentó que el personaje originalmente se llamaba Manuel Adame, además de que varios comediantes audicionaron para el personaje, pero fue Edson Zúñiga, “El Norteño, quien se quedó con el Compayito por su estilo de mover la mano. Gus trabajó en diferentes programas de comedia a lo largo de su carrera y Toño Rodríguez comentó que algo que siempre destacaba era que “siempre cargaba con una una libretita y su pluma, entonces cualquier cosa que veía en la calle, cualquier cosa que le sucedía, lo anotaba. A lo mejor no le iba a servir en ese momento, pero posteriormente lo voy a utilizar pues para un sketch o para un texto”.

En 2013 Gus y Javier deciden volver a crear un proyecto de videojuegos, pero ahora todo había cambiado, el periodismo de videojuegos y Youtube provocaron que la forma de informar sobre el mundo gamer fuera distinto, así que ellos decidieron apostar por un proyecto que no fuera sobre la inmediatez de lo que pasaba, sino un producto más profundo y con la producción de la tienda de videojuego Gamers nació Power Up Gamers, un programa que se estrenó en Foro TV, un años después cambiaron a Telehit y el programa se llamó Zero Control. Javier nos explicó que “fue una muy buena experiencia porque ahí ya nos toca trabajar sin depender de otros productores, nosotros manejábamos lo que queríamos hacer, es por eso que consideramos que nos fue bien”.

Javier Rodríguez visitó las instalaciones de la OEM / Foto: Omar Flores/ El Sol de México

En 2019, “Gus” participó en BitMe, un canal de televisión dedicado a la cultura geek, videojuegos y anime, Gus Rodríguez tuvo varias participaciones en distintos programas de ese canal donde siempre puedo hablar de uno de sus hobbies favoritos que son los videojuegos, Javier recuerda que aunque a Gus le habían detectado cáncer en el otoño del 2019, su papá siguió cumpliendo, nunca llegaba tarde y no se quejaba.

Lamentablemente Gustavo Rodriguez pierda la lucha contra el cáncer el 10 de abril del 2020, la noticia sorprendió a todos, Javier nos cuenta cómo vivió ese momento: “Yo no había dimensionado que tan importante era mi papá hasta el día de su fallecimiento, en donde fue tendencia mundial. Incluso me escribe Charles Martinet, la voz de Mario, para confirmar lo que le había leído en Twitter. Obviamente mi papá siempre fue mi ídolo, pero no dimensionaba que fuera tan querido por diferentes personas”.