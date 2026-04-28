“No será pronto”: James Gunn cancela ambicioso proyecto de DC Studios

El cineasta explicó las razones por las cuales uno de los proyectos más esperados no llegará a la pantalla grande

Daniel Montes de Oca

En reiteradas ocasiones, Gunn ha insistido en que DC Studios no dará luz verde a una película hasta tener un guión terminado y de calidad, y tal parece que fue el caso con “The Authority”.

¿Por qué James Gunn canceló “The Authority”?

Gunn explicó que el desarrollo de la historia no fue el apropiado y tampoco se vislumbró un futuro promisorio para el filme, ya que hubiera sido complicado integrar a estos personajes al nuevo DCU.

El cineasta aprovechó para desmentir que él fuera encargarse de escribir y dirigir la película, como lo hizo con “Superman” (2025), ya que nunca tuvo intenciones de estar a cargo del proyecto.

¿Qué sigue para el DCU?

Mientras que para 2027 llegará la esperada “Man of Tomorrow”, filme en el que Superman y Lex Luthor tendrán que unirse para combatir al villano Brainiac.