El actor protagoniza la cinta “De noche” y este sábado filmó escenas en una cantina en el Centro Histórico

Belén Eligio / El Sol de México

Fundada en 1917, La Dominica es una de las cantinas más antiguas de la ciudad, y se mantiene como un espacio de tradición donde ofrecen tanto bebida como un menú que va desde una torta, hasta un plato de paella.

En las afueras se observaban trailers, escaleras y equipo de grabación, así como algunos conos de tránsito que apartaban un carril de la pequeña vialidad. Los transeúntes pasaban entre miembros del crew y extras, que aguardaban afuera su turno.

Toda la jornada de este sábado se desarrolló a puerta cerrada, en el interior de la cantina. Cuando se acercaba el final del rodaje de hoy, el equipo comenzó a preparar la logística para que Pedro Pascal saliera sin contratiempos.

La camioneta que lo transportaba circuló un par de veces, mientras el equipo de producción comenzaba a retirar las telas que cubrían la entrada.

Rápidamente los ojos curiosos de los fans se percataron del movimiento, y corrieron para ver si podían sacar alguna foto o conseguir un saludo, un autógrafo, algún recuerdo del actor.

En el interior se alcanzaba a ver a Pedro Pascal de espaldas, rodeado de otros compañeros del elenco y el equipo de producción. La gente le gritaba, pero el bullicio de la calle pareció impedir que el actor escuchara.

Una oficial ubicada a unos metros dirigía el tráfico, para que los autos pudieran circular sin dañar a ningún fan. La aglomeración continuó, hasta que la camioneta de Pedro Pascal regresó y se estacionó.

En tiempo récord, el actor se subió, junto con otras tres personas, y el vehículo emprendió su camino. Las personas se esforzaron para conseguir una toma aunque fuera de algunos segundos, pero todo sucedió con tal rapidez que casi nadie lo logró.

Así concluyó la grabación de este sábado, y se espera que Pedro Pascal continúe sus actividades en distintas locaciones del Centro Histórico durante los próximos días.