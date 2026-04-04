Los productores del filme de acción dejaron en claro que no negocian con “comunistas”

Daniel Montes de Oca

Al respecto, el representante de Kilcoyne detalló que el actor recibió puntos de sutura en las manos tras la caída y que se encontraba en buen estado de salud.

Mientras que los representantes de Jonathan Majors no han brindado información sobre la condición del actor.

¡Comunistas!

Pese al accidente, se sabe que el rodaje de la película se mantuvo, mientras la compañía busca reemplazar a los trabajadores en huelga.