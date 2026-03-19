La banda canadiense prepara su regreso al país y pide al público disfrutar la experiencia y grabar con el celular solo los momentos más significativos; el guitarrista, Sébastien Lefebvre, destaca la lealtad del público mexicano

Belén Eligio / El Sol de México



En su opinión el acto de gozar un concierto junto a miles de personas, va más allá de disfrutar un buen momento musical, pues es parte de la convivencia humana.

“Experimentar algo como un grupo es importante para los humanos y los fans, por eso Simple Plan nunca para y seguimos viajando en todo el mundo, porque sabemos que la gente quiere vernos y nosotros a ellos”.

El músico reafirmó su compromiso de entregar lo mejor de ellos mismos e incluso constantemente incorporan canciones que tienen muchos años sin tocar para sorprender a su público.

Su relación con México

Sebastián subrayó que la audiencia mexicana es clave para cualquier artista, ya que los fans son leales y entregados, y de antemano saben que la van a pasar muy bien presentándose aquí.

“Queremos subir al escenario, pasarla bien y asegurarnos de que todos los que vengan al show se vayan pensando: ‘Oh Dios mío, tocaron todas mis canciones favoritas, la pasé increíble y no puedo esperar para volver a verlos’”, señaló.

El festival Pa’l Norte es muy especial para ellos, ya que en 2022 marcó su regreso al país después de la pandemia, y fue una experiencia emocionante y desafiante a la vez, pero que les dejó gratos recuerdos.

Sin poder adelantar demasiados detalles, el guitarrista se despidió de la charla asegurando que pronto lanzarán nueva música, así que invitó a sus seguidores a mantenerse pendientes.