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Metrópolijueves, 19 de marzo de 2026

Congreso CDMX reactiva comisión del Mundial tras un año sin operar

El Congreso CDMX convocará a funcionarios para explicar preparativos en movilidad, seguridad y drenaje, en medio del caos vial que enfrenta la ciudad

Manuel Cosme

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, es otro de los funcionarios a los que invitará a una reunión abierta.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó en diciembre de 2024 esa comisión, que presidió el diputado Fernando Zárate y quien recientemente pidió licencia a ese puesto.

Jesús Sesma aceptó que la comisión llevaba un año sin realizar trabajos sustantivos, tampoco sus integrantes sesionaron, mientras que miles de capitalinos pasan hasta cuatro horas atrapados en el tráfico.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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