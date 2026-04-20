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Metrópolilunes, 20 de abril de 2026

De humedal a basurero: el fracaso de la laguna de Cuautepec en GAM

El proyecto, que tardó dos años en desarrollarse, con una inversión de 57 millones de pesos, tiene áreas completamente secas

Karla Mora / El Sol de México

Vecinos consultados por esta casa editorial confirmaron que no recibieron información de qué era un humedal y por eso, a muchos, se les hizo fácil tirar basura, como lo hacían cuando era un vaso regulador.

Además, los postes de luz contiguos no sirven desde hace meses, por lo que se convirtió en un punto de delincuencia.

“Hemos metido varios escritos para cerrar el lugar; no significa que sea cerrado para siempre, sino que cuente con un acceso controlado, de ciertas rejas y horarios definidos, para hacer el sitio más seguro”, detalló.

Saco notas de debajo de las piedras. Escribo sobre temas capitalinos desde hace 16 años.

Karla Mora
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