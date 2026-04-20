Vecinos consultados por esta casa editorial confirmaron que no recibieron información de qué era un humedal y por eso, a muchos, se les hizo fácil tirar basura, como lo hacían cuando era un vaso regulador.
Además, los postes de luz contiguos no sirven desde hace meses, por lo que se convirtió en un punto de delincuencia.
“Hemos metido varios escritos para cerrar el lugar; no significa que sea cerrado para siempre, sino que cuente con un acceso controlado, de ciertas rejas y horarios definidos, para hacer el sitio más seguro”, detalló.
Víctor Varela, legislador del PVEM, indicó que la petición se debe incluir en una ley secundaria para que, en caso de una crisis financiera o sanitaria, no se ajuste el gasto gubernamental de este rubro
En este templo de dos puertas aún resuena el “clin-clin” de los vasos. En el bullicioso barrio de la Antigua Merced, en el Centro Histórico, La Peninsular se presume como la cantina más antigua de la capital; lo cierto es que le anteceden —según cronistas—, El Nivel y La Jalisciense. En este refugio de la cultura cantinera antes se servían caldos o tacos placeros para acompañar la guarapeta; hoy, se ofrecen cacahuates y chicharrones con salsa Valentina, de la que no pica.
La laguna de Cuautepec, recuperada por la administración de Claudia Sheibaum en una de las zonas de mayor precariedad en la alcaldía Gustavo A. Madero, pasó de ser un humedal con plantas nativas y aves, algunas migratorias, a un basurero, donde hay excusados, lavaderos, ropa, llantas y decenas de ratas y cucarachas.
El proyecto, que tardó dos años en desarrollarse, con una inversión de 57 millones de pesos, ya no funge como un humedal, tiene áreas completamente secas. Aunque inicialmente a un costado de la laguna se previó hacer un sendero seguro, hoy tiene una calle oscura que, según vecinos, es un foco de delincuencia.
En 2022, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) lanzó la licitación para recuperar el vaso regulador de Cuautepec mediante un sistema que tratara las aguas negras provenientes del Río Maximalaco, donde desde hace nueve años se construyó un cajón hidráulico, para evitar su desbordamiento.
El humedal pretendía, a través de islas flotantes, captar 13 litros por segundo de aguas residuales y contemplaba un pabellón con plantas acuáticas, para la reducción de emisiones de carbono. Todo esto casi se volvió una realidad: en 2024 consiguió un avance superior al 80 por ciento en su ejecución, las primeras lluvias de ese año lograron llenar la laguna, al punto de que aves migratorias la convirtieron en un punto de reunión, lo cual documentó esta casa editorial en su edición del 7 de mayo del 2024.
Hoy la realidad es otra: la zona ubicada a unos pasos de la calle Emiliano Zapata parece por partes un terreno baldío, hay vecinos que todavía la consideran una especie de parque; pero con basura y agua con mal olor. Mujeres que van por sus hijos a la escuela contigua y se sientan en una barda, observan arbustos secos, árboles de Navidad abandonados, tablones y costales de desechos caseros.
Comentaron que desde el año pasado comenzó el deterioro, porque ya no había personal a cargo del humedal, y los primeros meses de 2026 notaron que ya no salía agua de unas torres blancas que lo abastecían. “Hace más de dos años que no desazolvan, hay peligro de que nos inundemos”, señalaron.
Antes de que el abandono fuera tan evidente, había la intención de que esta zona recibiera una categorización como Área de Valor Ambiental, con lo que se podría garantizar su cuidado. María Arvizu, del colectivo Concientiza, Recupera Espacio, Aprópiate (CREA), informó que, en 2025, al acabar los trabajos de la empresa que ganó la licitación para rehabilitar el humedal, la zona quedó en el desamparo, por lo que iniciaron los trámites para modificar la protección ambiental del lugar y, con ello, que las mismas autoridades encargadas de la Sierra de Guadalupe también se hicieran cargo del humedal.
Señaló que como colectivo, hicieron jornadas de reforestación en el humedal; sin embargo, al no haber alguien a cargo de la laguna, los árboles murieron. “Muchos de ellos, cuando todavía tenían cuidador, no solo los que reforestamos, sino otros que tenían más de 30 años en el sitio, entraron en una crisis ambiental”, detalló.
En entrevista con El Sol de México, comentó que la cantidad de lirio en el terreno es exorbitante; todas las membranas impermeabilizantes (que a simple vista son plásticos que evitan la filtración de agua residual) están rotas y no hay sistemas funcionales para su recuperación. Destacó que hace falta en la zona una gestión integral de los residuos sólidos urbanos que generan en colonias aledañas.