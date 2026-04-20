El proyecto del humedal de Cuautepec de la alcaldía Gustavo A. Madero, al que apostaron para ser un hábitat de aves, actualmente luce abandonado. / Foto: Roberto Hernández/El Sol de México

La laguna de Cuautepec, recuperada por la administración de Claudia Sheibaum en una de las zonas de mayor precariedad en la alcaldía Gustavo A. Madero, pasó de ser un humedal con plantas nativas y aves, algunas migratorias, a un basurero, donde hay excusados, lavaderos, ropa, llantas y decenas de ratas y cucarachas.

El proyecto, que tardó dos años en desarrollarse, con una inversión de 57 millones de pesos, ya no funge como un humedal, tiene áreas completamente secas. Aunque inicialmente a un costado de la laguna se previó hacer un sendero seguro, hoy tiene una calle oscura que, según vecinos, es un foco de delincuencia.

En 2022, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) lanzó la licitación para recuperar el vaso regulador de Cuautepec mediante un sistema que tratara las aguas negras provenientes del Río Maximalaco, donde desde hace nueve años se construyó un cajón hidráulico, para evitar su desbordamiento.

El humedal pretendía, a través de islas flotantes, captar 13 litros por segundo de aguas residuales y contemplaba un pabellón con plantas acuáticas, para la reducción de emisiones de carbono. Todo esto casi se volvió una realidad: en 2024 consiguió un avance superior al 80 por ciento en su ejecución, las primeras lluvias de ese año lograron llenar la laguna, al punto de que aves migratorias la convirtieron en un punto de reunión, lo cual documentó esta casa editorial en su edición del 7 de mayo del 2024.

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Hoy la realidad es otra: la zona ubicada a unos pasos de la calle Emiliano Zapata parece por partes un terreno baldío, hay vecinos que todavía la consideran una especie de parque; pero con basura y agua con mal olor. Mujeres que van por sus hijos a la escuela contigua y se sientan en una barda, observan arbustos secos, árboles de Navidad abandonados, tablones y costales de desechos caseros.

Habitantes de la zona denuncian que sólo hay desechos y agua con mal olor. / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

Comentaron que desde el año pasado comenzó el deterioro, porque ya no había personal a cargo del humedal, y los primeros meses de 2026 notaron que ya no salía agua de unas torres blancas que lo abastecían. “Hace más de dos años que no desazolvan, hay peligro de que nos inundemos”, señalaron.

En 2024 casi logra su objetivo, sin embargo desde el inicio de este 2026, los vecinos manifestaron que no han visto personal a cargo. / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

Antes de que el abandono fuera tan evidente, había la intención de que esta zona recibiera una categorización como Área de Valor Ambiental, con lo que se podría garantizar su cuidado. María Arvizu, del colectivo Concientiza, Recupera Espacio, Aprópiate (CREA), informó que, en 2025, al acabar los trabajos de la empresa que ganó la licitación para rehabilitar el humedal, la zona quedó en el desamparo, por lo que iniciaron los trámites para modificar la protección ambiental del lugar y, con ello, que las mismas autoridades encargadas de la Sierra de Guadalupe también se hicieran cargo del humedal.

Señaló que como colectivo, hicieron jornadas de reforestación en el humedal; sin embargo, al no haber alguien a cargo de la laguna, los árboles murieron. “Muchos de ellos, cuando todavía tenían cuidador, no solo los que reforestamos, sino otros que tenían más de 30 años en el sitio, entraron en una crisis ambiental”, detalló.

El área se utiliza como un espacio de esparcimiento pese a los desechos y los riesgos sanitarios para la población. - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México Las áreas verdes se extinguen ante la falta de cuidado. - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México El descuido del humedal ha permitido que se inhiba el crecimiento de lirio acuático. - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México Los lirios acuáticos ocasionan desequilibrio ambiental y un impacto negativo en la fauna nativa. - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México El objetivo del humedal era sanear las aguas del río Maximalaco, pero ahora los filtros para el tratamiento de agua se encuentran inservibles. - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México El proyecto contempla un sendero seguro pero versiones de los vecinos aseguran que no existe y la inseguridad es perceptible. - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México Por la falta de iluminación, el perímetro del humedal se ha vuelto un punto de delincuencia según vecinos del lugar. - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México El foco de infección es latente ante el incremento de desechos no renovables. - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México Varios puntos del humedal se han convertido en basureros clandestinos que ponen en riesgo la sanidad de los vecinos - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México Durante un recorrido, se pudo constatar que el espacio sirve como un gran basurero.. - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México El humedal de Cuautepec, que se localiza en las cordilleras de la Sierra de Guadalupe y el cerro del Chiquihuite, generaría un impacto ambiental positivo para la zona. - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México La falta de iluminación y vigilancia en el espacio desalienta a los vecinos de la zona. - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México El crecimiento desmedido de la mancha urbana ocasionó desequilibrios en la zona y este proyecto del humedal ambicionaba a ser el vaso regulador para el río Maximalaco, pero este año ya no se ha continuado con el proyecto. - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México La presencia de muebles inservibles, comida, basura, ha provocado el crecimiento de fauna nociva y la presencia de personas sin hogar. - Foto: Roberto Hernández / El Sol de México