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Metrópolijueves, 16 de abril de 2026

Turnan a comisiones iniciativa de Clara Brugada sobre extorsión

La iniciativa de Clara Brugada busca tipificar el hostigamiento coercitivo, como un delito complementario a la extorsión

Iván Ortíz

En sesión ordinaria, la iniciativa de Clara Brugada ya fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

De aprobarse esta propuesta se reformarán los artículos 148 Quinquies, 181 Quintus, 253. Además se derogará el artículo 148 Quáter y se agregará uno nuevo, 148 Sexies, al Código Penal de la CDMX para tipificar el hostigamiento coercitivo.

“La propuesta que se plantea tiene como fin garantizar que, aun en los casos en que las conductas delictivas no encuadran en el tipo penal de extorsión, la ley prevea una sanción para esas conductas”, se lee en el documento.

A quien ejerza por sí mismo o por interpósita persona este delito se le impondrán tres a siete años de prisión y multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Asimismo, se propone considerar la extorsión como el hostigamiento coercitivo como delitos graves. Esto implicaría posibles cambios en el tratamiento procesal, como la prisión preventiva oficiosa y ser prioridad para las autoridades.

Formada con aquel humeante café zapatista de la Fes Aragón-UNAM. Edito, escribo y monitoreo. Uno de mis mantras favoritos está inspirado en una frase de Dewey (Malcolm el de en medio): No importa lo que pase… rockanrolea

Vania Solis
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