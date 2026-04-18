La Peninsular, la cantina más vieja de la CDMX  

Vania Solís / El Sol de México

Historias y tragos se sirven a diario. Uno de los clientes más inolvidable permanece en la memoria de Mary, la mesera con mayor trayectoria en el lugar. Desde hace 11 años atiende a los parroquianos de hueso colorado.

Recuerda a un marino que vivía cerca del Metro Candelaria y que, hasta hace seis años —antes de morir—, acudía con frecuencia. Apenas cobraba su sueldo, lo gastaba en La Peninsular; era su nieto quien tenía que ir a sacarlo cuando ya estaba “hasta las manitas”.

De figura menuda, sonrisa discreta y piel morena, Mary siempre luce bien peinada; recoge su cabellera en una especie de cebolla. Tras más de una década en este lugar, deja ver el cariño que le tiene y su capacidad de adaptación a los cambios en la cantina.

Se mantiene tan firme como las vigas de madera que sostienen el techo de La Peninsular: no importa que los jefes vayan y vengan, ella conserva su lugar.

La mesera con más antigüedad no supera los 40 años y todos los días recorre 45 kilómetros —ida y vuelta— desde Los Reyes La Paz hasta el corazón de la ciudad.

Desde los 14 años, cuando empezó a trabajar, se ha dedicado a meserear. Llegó a esta cantina gracias a un hombre al que llama “abuelito”, quien la llevó por distintos empleos, hasta que un día entraron a La Peninsular. Mary decidió quedarse.

Te puede interesar: La Cocina del Bizco, una taberna madrileña es la mejor apertura del año 2026 en México

Un sueño y una cantina

Siguiendo los pasos de Mary está Yanet, su sobrina de 20 años, quien lleva menos de un año como mesera y llegó al trabajo por recomendación suya.

Ambas reciben a los comensales con actitud amable, vestidas con camisa blanca, delantal y pantalón negro, e invitan a pasar a los transeúntes a través de la clásica puerta cantinera de La Peninsular. La actual, sin embargo, no es la original y de su historia poco se sabe, según los propios empleados.

Los trabajadores cuentan que la cantina es administrada por tres socios, quienes se turnan el control cada dos años. Con cada relevo, todo cambia: el menú, el personal y la forma de trabajo.

Bajo esta dinámica, el establecimiento a veces está mejor surtido que en otros periodos; varía la oferta de alcohol e incluso la calidad de los ingredientes en la cocina.

Parroquianos y empleados aseguran que conserva el registro de ser el lugar más antiguo para beber en la ciudad, aunque en la práctica se reinventa con cada administración.

En sus inicios, el dueño original de La Peninsular fue un español llamado Joaquín; hoy, el negocio pertenece a mexicanos.

Agustín Cárdenas fue uno de los socios. Murió durante la pandemia de Covid-19, aunque no se sabe con certeza si a causa del virus. Su historia, sin embargo, permanece viva entre quienes lo conocieron y atestiguaron su vínculo con la cantina.

156 años de historia tiene La Peninsular en la Ciudad de México

Mary y Miguel Jiménez —músico y líder del Grupo Monte Adentro—, recuerdan el sueño de Agustín de convertirse en propietario del lugar.

A 156 años de su existencia, La Peninsular permanece en la esquina de Corregidora y Roldán, en el barrio de la Antigua Merced, dentro del Centro Histórico, donde aún persiste el espíritu comercial que la vio nacer.

Donde antes corría agua, hoy corren los licores. Ubicada en lo que fue la Acequia de Mexicaltzingo —que se prolongaba hacia la Acequia Real—, la cantina fue testigo del origen lacustre de la ciudad, cuando los canales servían para transportar personas y mercancías hacia los mercados de El Parián y El Volador.

Así lo indica una placa del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, que documenta la licencia de La Peninsular como parte del patrimonio cultural del barrio de La Merced.

La nueva era ha incorporado un letrero de neón con la frase “Come y bebe, que la vida es breve”, que contrasta con el muro centenario de piedra.

Es una señal de que esta vieja cantina ya no es la misma de antes. Hace más de un siglo no había pantallas reproduciendo música urbana, pop o regional; hoy suenan Miranda, Bad Bunny y El Recodo.

Te puede interesar: Cantinas en la CdMX, de lo tradicional a lo contemporáneo

La más antigua después de El Nivel

Al hablar sobre la antigüedad de las cantinas, el cronista, Jorge Pedro Uribe Llamas considera que es difícil establecer cuál nació primero. Si bien puede existir una placa que indica un año específico, lo cierto es que esa fecha puede provenir de algún documento que alguien encontró y atribuyó al negocio.

Aunque La Peninsular se presume como la más antigua de la capital, lo cierto es que le anteceden, según los entendidos, El Nivel y La Jalisciense.

En el compilado Contra las muchas penas. Bares y Cantinas de la Ciudad de México en el siglo XX, de Marco Aurelio Chávez Maya, aparece un texto de Armando Jiménez en el que comparte sus anécdotas en estos rincones de licor.

1872 año del primer brindis registrado en La Peninsular

Sobre El Nivel, señala que dentro del establecimiento colgaba un cuadro con la frase:

“Grande fortuna es de aquél

que tiene por vecina

a la afamada cantina

denominada El Nivel”.

Este templo de dos puertas abrió en 1872. Antes, en 1852, en ese mismo sitio funcionó el Café Correo, donde se reunían personajes de la vida pública para el chismorreo político. Y antes aún, ahí mismo, se fundó la Real y Pontificia Universidad de México, hacia 1553.

Al sur de la metrópoli se encuentra hoy La Jalisciense, otra afamada cantina conocida también por sus pequeñas tortas para acompañar los tragos. Está ubicada en Plaza de la Constitución 6, en el centro de Tlalpan.

Su origen data de 1875, según cronistas, aunque el propio negocio exhibe en sus menús y paredes que cuenta con registro desde 1870.

Los padrinos de La Jalisciense son el escritor Renato Leduc; Jesús Salazar Toledano, quien fuera delegado de Tlalpan; y el cronista Armando Jiménez. La cantina resguardaba un cuadro con la fotografía de los tres, acompañado de un verso que dice:

“Salen en este retrato

Renato, que es la poesía,

Armando, que es picardía

y Salazar Toledano,

que es un metropolitano

delegado de valía”.

Armando Jiménez, profundo conocedor de pulcatas y cantinas, cierra su crónica en Contra las muchas penas. Bares y Cantinas de la Ciudad de México en el siglo XX con el recuerdo de un parroquiano habitual.

“Señor Jiménez, disculpe que lo interrumpa; usted que tiene gran erudición y cultura y es vecino de Tlalpan desde hace muchos años, dénos información acerca del templo de San Agustín”.

“¿Qué?”

“Sí, de la iglesia más grande de la delegación, la más antigua, situada a menos de veinte pasos de La Jalisciense, frente al zocalito de Tlalpan”.

“¿Una iglesia en el centro de Tlalpan? Este… bueno… ¿cómo diré…? Yo… la verdad, de iglesias no sé nada”.

Caldos y tacos placeros

Tras ese recorrido por cantinas emblemáticas, el pulso vuelve a La Peninsular, que, tras la desaparición de El Nivel, quedó como referente de antigüedad. Aquí, las horas transcurren con otra cadencia.

Un sábado, desde las tres de la tarde, el Grupo Monte Adentro interpreta sus mejores piezas de salsa y cumbia, todos vestidos con camisas azules como el mar.

Ese breve tramo donde aún se conserva la pared empedrada funciona como un guiño a la antigüedad del lugar.

¿La cantina más vieja?

Miguel Jiménez y su grupo llevan más de 10 años tocando ahí cada sábado. Llegó a La Peninsular por invitación de su amigo Agustín, uno de los antiguos dueños.

Cuenta que, en el viejo muro donde destaca un marco de madera, estaría enterrado un monje franciscano. La historia la escuchó de un guía de turistas que la relataba a sus visitantes cuando la cantina formaba parte de los recorridos por el Centro Histórico.

“Algo emblemático es la historia y la estructura del lugar, la hechura del inmueble; no es como todas, es un poco piramidal”, explica.

Aquí llegaban las canoas de Xochimilco, aquí era parte de un canal Miguel Jiménez, músico y líder del Grupo Monte Adentro

Las trabes de madera del techo, tan antiguas como el propio establecimiento, parecen resguardar los secretos de las borracheras de hombres solitarios que durante décadas dejaron ahí sus monedas para alcanzar el vértigo de la embriaguez.

Fue hasta 1982 cuando La Peninsular, como otras cantinas de la capital, dejó de ser un espacio exclusivo para hombres y permitió el acceso a las mujeres, aunque en áreas contiguas.

La Regencia del Distrito Federal publicó entonces un decreto que eliminó la prohibición; sin embargo, hasta mediados de los años 80 muchos establecimientos continuaron segregando a las mujeres, relegándolas a zonas secundarias del negocio.

En entrevista, el cronista Jorge Pedro Uribe retoma la postura de Armando Jiménez, autor de Picardía Mexicana, quien consideró que esta apertura modificó la cultura cantinera.

Te puede interesar: Cierran cantinas históricas de la CdMx

El eco de El Mencho revivió recuerdos

En ese mismo espacio donde la música y la rutina marcan el ritmo, también se cuelan ecos del exterior.

Sobre la transformación de las cantinas y la competencia con las chelerías, Jorge Pedro Uribe Llamas advierte que confluyen múltiples factores.

En primer lugar, el aumento del ambulantaje, que es serio, es dramático, es grave, intenso Jorge Pedro Uribe Llamas, cronista

A ello se suma —explica— una forma de gentrificación que no necesariamente implica el desplazamiento físico, sino la alteración del modelo de cantina. Por ejemplo, en zonas de alta plusvalía no conservan su esencia como espacio que da cabida a todas las clases sociales, a lo popular.

“Cantinas en Polanco, en la Roma, en la Condesa, en Reforma, que se supone son cantinas tradicionales, pues obviamente no lo son; son restaurantes caros que falsean la experiencia de cantina”.

No todos, sin embargo, asumen esta convivencia como parte natural del paisaje. Uribe menciona una cantina tradicional en Tepito cuya ubicación prefiere reservar: su dueño atiende a puerta cerrada, no por clandestinidad, sino para preservar el carácter del lugar y evitar que a su templo entren clientes con micheladas en vasos de litro.

Te puede interesar: Plan tranqui este fin: Bares para una buena escucha y un buen vermut

…Y la vida sigue

Al ritmo del conjunto musical, las parejas abren espacio entre las mesas y giran mientras bailan; no importa si son hombre y mujer o dos mujeres: lo esencial es apropiarse del momento con música en vivo, bajo la mirada de los demás parroquianos.

Para otros, la escena gira en torno a las enchiladas de mole, que comen con devoción.

Dos cocineras trabajan sin pausa frente a las hornillas: remueven cucharas dentro de ollas con caldo humeante y emplatan los pedidos que se acumulan.

Mary y Yanet continúan con su rutina. Van y vienen entre las mesas: toman órdenes, llevan cuentas, regresan con la terminal bancaria entre las manos y se despiden de sus clientes. En una mesa junto a la puerta —abierta de par en par—, vuelve a escucharse otro ¡clin!, el choque de tarros de vidrio colmados de cerveza espumosa.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importan te

El sonido persiste, como al inicio, entre las voces, la música, el ir y venir de quienes encuentran en La Peninsular un lugar para quedarse, aunque sea por unas horas.

***