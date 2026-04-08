elsoldemexico
Méxicomiércoles, 8 de abril de 2026

Ataque armado deja tres muertos en motel de Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca señaló que una de las líneas de investigación está relacionada con una célula delictiva que opera en la zona

Luis Ramírez / Corresponsal

El lugar fue acordonado y quedó bajo resguardo de corporaciones de seguridad estatal, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Según la Fiscalía, los probables responsables estarían vinculados a una célula delictiva que opera en la zona, por lo que se reforzó el cerco de seguridad con apoyo del Gabinete de Seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil del ataque ni han confirmado la identidad de las víctimas.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Finsus, o tras las huellas de CI Banco

image
Luis Carriles

Agua profundas / El derrame petrolero que viene

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / La nueva ecuación alimentaria

image
Roberto Remes

El derecho de manifestación sí está en riesgo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES