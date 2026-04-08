Ataque armado deja tres muertos en motel de Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca señaló que una de las líneas de investigación está relacionada con una célula delictiva que opera en la zona

Luis Ramírez / Corresponsal

El lugar fue acordonado y quedó bajo resguardo de corporaciones de seguridad estatal, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Según la Fiscalía, los probables responsables estarían vinculados a una célula delictiva que opera en la zona, por lo que se reforzó el cerco de seguridad con apoyo del Gabinete de Seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil del ataque ni han confirmado la identidad de las víctimas.