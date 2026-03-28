Luis Ramírez / Corresponsal

Oaxaca, Oax.- Al menos siete personas fueron asesinadas la noche de este viernes en dos ataques armados ocurridos en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Entre las víctimas se encuentra una menor de seis años.

De acuerdo con reportes preliminares de seguridad, los hechos se registraron en dos puntos distintos. El primero ocurrió en la colonia Las Flores, en Matías Romero, donde una agresión con disparos de arma de fuego dejó cuatro personas muertas. Las víctimas han sido identificadas únicamente por sus apodos: “Soto”, “Tamalito”, “Pelón” y “El Garnachitas”.

De manera casi simultánea, el segundo ataque se reportó en la agencia municipal de La Venta, en Juchitán de Zaragoza, donde sujetos armados dispararon contra varias personas, con un saldo de tres víctimas, entre ellas una niña de 6 años.

También puedes leer: Aumentan el riesgo para defensores indígenas del Istmo de Tehuantepec

Tras los hechos, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron operativos en la zona para resguardar el área, realizar las primeras diligencias y recabar indicios. Personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos e inició las carpetas de investigación correspondientes.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, ni se ha informado sobre la identidad de las víctimas o el móvil de las agresiones.

El Gabinete de Seguridad de Oaxaca confirmó que se trató de dos brotes de violencia que dejaron un saldo de siete personas sin vida, por lo que reforzó su presencia en la región del Istmo de Tehuantepec.

En un comunicado, informó que se desplegó un operativo focalizado en Matías Romero y Juchitán de Zaragoza, con recorridos de vigilancia y presencia en calles como medida de contención inmediata.

Las autoridades señalaron que las investigaciones iniciales ya permiten establecer la mecánica de los hechos y avanzar en la identificación de rutas para localizar a los responsables.

El Gabinete de Seguridad indicó que trabaja de manera coordinada para evitar que estos hechos queden impunes y reforzar la seguridad en la región.