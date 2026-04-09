elsoldemexico
Méxicojueves, 9 de abril de 2026

Avanza reforma civil, pero exhibe carencias en Oaxaca

Se lleva a cabo un foro nacional en el que especialistas en Derecho debaten acerca de los obstáculo para implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la entidad

Luis Ramírez / Corresponsal

El nuevo esquema se basa en principios innovadores, con procedimientos más ágiles y transparentes; busca eliminar inercias burocráticas y tiene como objetivo acercar los servicios de justicia a la ciudadanía, puntualizó.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / El santuario del crimen

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / La “mexicanización” de Banamex

image
Samuel García

El observador / Con la salud no se juega

image
Ricardo Monreal

Lealtad, valor fundamental en tiempos de oportunismo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES