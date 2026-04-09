Méxicojueves, 9 de abril de 2026
Avanza reforma civil, pero exhibe carencias en Oaxaca
Se lleva a cabo un foro nacional en el que especialistas en Derecho debaten acerca de los obstáculo para implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la entidad
Luis Ramírez / Corresponsal
El nuevo esquema se basa en principios innovadores, con procedimientos más ágiles y transparentes; busca eliminar inercias burocráticas y tiene como objetivo acercar los servicios de justicia a la ciudadanía, puntualizó.