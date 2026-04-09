Tabasco, Oaxaca y Chiapas, con mayoría morenista, fueron los primeros en aprobar durante la madrugada el llamado plan B electoral

Gustavo Sanchez Benitez

Tabasco, Oaxaca y Chiapas fueron los primeros Congresos en aprobar el plan B electoral, durante los primeros minutos del jueves.

Después, la reforma que contempla acotar los Ayuntamientos, fue aprobada por los Congresos de Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí y Sonora.

Hicieron lo propio los Congresos de Colima, Puebla, Yucatán, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México, Sinaloa y Veracruz.

En la mayoría de los Poderes Legislativos de los estados se impuso la mayoría que tienen Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista (PVEM).

Para que la reforma entre en vigor, se requiere el aval de al menos 17 congresos locales en el país, lo que permitiría su declaratoria de constitucionalidad y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Se prevé que durante la tarde y noche de este jueves, se sumen más Congresos estatales a aprobar el llamado plan B electoral.