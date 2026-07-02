Los dos nuevos partidos políticos en México debutarán en 2027 sin base en nueve estados con elecciones
Las nuevas fuerzas políticas no lograron validar una sola asamblea en nueve de las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027; en algunos casos el INE anuló los eventos por falta de asistentes y en otros ni siquiera se realizaron
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