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Méxicolunes, 13 de abril de 2026

Compran medicamento falsificado para tratar cáncer

Aldo Canedo, Violeta Santiago (Quinto Elemento Lab), Isabella Cota (ICIJ), Carlos Carabaña (El País), Gerardo Reyes (Univision) y Angie Sandoval (Univision)

Un médico le habló de una alternativa menos agresiva que la quimioterapia tradicional: pembrolizumab. Keytruda.

Chávez lo cuenta así: era una nueva opción, una que no golpeaba igual al cuerpo. Y, en efecto, al principio funcionó. Dice que los siete nódulos desaparecieron. Que podía hablar bien de su recuperación. Que el medicamento estaba haciendo su trabajo.

Después vinieron los temblores, la parálisis total del cuerpo, los dolores en piernas, pecho y espalda.

Un dolor, dijo, “como si me estuvieran atravesando algo”, pero no punzante: permanente.

En varios expedientes, la Fiscalía ni siquiera reconoce a MSD como víctima directa del delito, pese a ser la fabricante del medicamento.

Top Pharma fue sancionada con más de 240 mil pesos tras el incidente. Aun así, siguió recibiendo contratos del gobierno: 91 contratos por un valor aproximado de 42.8 millones de pesos entre 2021 y 2025.

La discusión no es si Keytruda funciona. La propia investigación parte de reconocer que es un medicamento innovador, un salvavidas para millones.

La discusión es qué ocurre cuando un fármaco que salva vidas entra a una lógica de maximización total: más patentes, más precio, más protección, más mercado.

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