IMSS incumple con metas de desempeño

Según el informe del Avance de la Evaluación del Desempeño de febrero de la institución, en ningún estado se alcanzó 90 por ciento de las metas programadas

Montserrat Maldonado

Desempeño en procesos de salud

Además, en los procesos de salud tales como atención a enfermedades hipertensas y cáncer cérvico uterino, en 23 zonas se obtuvo un desempeño medio y en 12 fue bajo. De nueva cuenta, no hubo ninguna OOAD que alcanzara el desempeño esperado.

Dirección general y contexto gubernamental

En noviembre de 2025, Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, afirmó que desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se ha impulsado la institución a su cargo.

En su comparecencia en la Cámara de Diputados, el director destacó que con la 4T se hizo lo que no se concretó en mucho tiempo.

Frente a las y los legisladores, Robledo reclamó que muchas veces se magnifican las fallas del Instituto, como cuando se satura.

Desempeño en Unidades Médicas de Alta Especialidad

En la evaluación también se menciona que en las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), durante febrero ninguna alcanzó el desempeño esperado.

El documento señala que de los 25 nosocomios analizados, ocho tuvieron desempeño medio y 17 bajo.