Derrame de diésel en Deer Park está bajo control, afirma Sheinbaum

La presidenta informó que el incidente en la refinería de Texas fue contenido sin afectar la navegación luego de que Pemex activara protocolos de emergencia

Rafael Ramírez / El Sol de México

En paralelo, Sheinbaum abordó el impacto del contexto internacional en los precios de los combustibles, particularmente por la escalada de tensiones en Medio Oriente.

“Desafortunadamente, pues no ocurrió así, tuvieron conversaciones entre Irán y Estados Unidos, no llegaron a un acuerdo… la posición de México siempre es lo que defiende nuestra Constitución… la solución pacífica de cualquier conflicto”, señaló.

Explicó que la región concentra una parte relevante de la producción mundial de petróleo y que las restricciones en rutas como el estrecho de Ormuz han encarecido el crudo y, con ello, gasolinas y diésel.

“Al no poder pasar por el estrecho de Ormuz… han aumentado los precios del petróleo y con ello de las gasolinas y el diesel”, dijo.

Ante este escenario, defendió la intervención del gobierno para contener la inflación mediante estímulos a combustibles y acuerdos con el sector privado.

“Entonces, lo primero es que no suban los precios de los combustibles… y la segunda, pues es todos los productos de la canasta básica que debemos buscar todas las maneras para que no suban”, sostuvo.

La mandataria también advirtió que se reforzará la vigilancia a estaciones de servicio que vendan combustibles por encima de los precios acordados.

Agregó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocará advertencias visibles en establecimientos con precios elevados y reiteró que su gobierno mantendrá reuniones con gasolineros y comercializadores para evitar abusos.