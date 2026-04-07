El narcotraficante conocido como El 85 fue extraditado a EU en febrero de 2025, después de que el gobierno estadounidense designara al CJNG como organización terrorista

AFP

El narcotraficante conocerá su pena de cárcel, que puede ir de 10 años a cadena perpetua, el 31 de julio, añadió el texto.

¿Quién es Erick Valencia Salazar y cuál fue su papel en el CJNG?

Valencia Salazar formó parte primero del Cártel del Milenio, a las órdenes de Óscar Orlando Nava Valencia.