Erick Valencia, cofundador del CJNG, se declara culpable de narcotráfico en EU
El narcotraficante conocido como El 85 fue extraditado a EU en febrero de 2025, después de que el gobierno estadounidense designara al CJNG como organización terrorista
AFP
El narcotraficante conocerá su pena de cárcel, que puede ir de 10 años a cadena perpetua, el 31 de julio, añadió el texto.
¿Quién es Erick Valencia Salazar y cuál fue su papel en el CJNG?
Valencia Salazar formó parte primero del Cártel del Milenio, a las órdenes de Óscar Orlando Nava Valencia.
La muerte del El Mencho provocó una oleada de