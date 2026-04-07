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Méxicomartes, 7 de abril de 2026

Erick Valencia, cofundador del CJNG, se declara culpable de narcotráfico en EU

El narcotraficante conocido como El 85 fue extraditado a EU en febrero de 2025, después de que el gobierno estadounidense designara al CJNG como organización terrorista

AFP

El narcotraficante conocerá su pena de cárcel, que puede ir de 10 años a cadena perpetua, el 31 de julio, añadió el texto.

¿Quién es Erick Valencia Salazar y cuál fue su papel en el CJNG?

Valencia Salazar formó parte primero del Cártel del Milenio, a las órdenes de Óscar Orlando Nava Valencia.

La muerte del El Mencho provocó una oleada de incidentes violentos en numerosos estados mexicanos.

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