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Méxicoviernes, 17 de abril de 2026

FGR pone lupa a la extorsión, feminicidio y desaparición

La fiscal Ernestina Godoy presentó el Plan Estratégico Procuración de Justicia 2026-2029 en la que define las prioridades de la institución

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Ariadna Lobo

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Explicó que el plan también se centra en una reingeniería de la FGR, la optimización de procesos, el fortalecimiento de las fiscalías federales en los estados, el uso de tecnologías y la cooperación de todas las instancias y de los diferentes órganos de gobierno.

Nuestra misión es garantizar un acceso efectivo a la justicia, proteger a las víctimas y erradicar la impunidad

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