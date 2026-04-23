La FGR descubrió cómo combinaban transporte marítimo y ferroviario para evadir controles aduaneros enTamaulipas, Querétaro y Jalisco

Ariadna Lobo

Operación y esquema de la red de contrabando

“Dicho modelo les permite fragmentar la trazabilidad del producto desde su ingreso al país para evadir los controles aduaneros, fiscales y regulatorios”, agregó.

El fiscal también indicó que estas empresas no contaban con los permisos ni la infraestructura para comercializar, transportar o distribuir hidrocarburos.

“Estas empresas dedicadas al contrabando de combustible han recurrido a esquemas de simulación de operaciones comerciales que han llegado a los 23 mil millones de pesos”, reveló.

Desmantelamiento de red de huachicol

En operativos conjuntos, las autoridades aseguraron más de 150 mil litros de hidrocarburo de gas LP, 61 pipas, 20 tanques de almacenamiento, 55 autotanques, 11 tractocamiones, vehículos, armamento, droga, dinero en efectivo y equipo de cómputo.