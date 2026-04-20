México blindará el espacio aéreo durante el Mundial

La Secretaría de la Defensa Nacional estableció zonas de vigilancia aérea en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Cancún durante la Copa Mundial 2026

Pablo Rodríguez

Las cuatro zonas definidas son:

Dentro de estas áreas existirán círculos de seguridad, denominados “áreas exclusivas”, donde solo podrán operar aeronaves previamente autorizadas. En los estadios y zonas de aficionados se prohibirá el vuelo de drones o aeronaves pilotadas a distancia sin permiso.

El acuerdo también menciona que el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI) tiene la capacidad para interceptar aeronaves que ingresen sin autorización a las zonas mencionadas.

Además de poder inutilizar drones mediante interferencia de señales.

“En caso de que una aeronave ingrese sin autorización a una ZVP o que sobrevolando esta zona se aparte sin causa justificada de los procedimientos publicados, el CENAVI. Activará el Procedimiento para la Interceptación de Aeronaves … para proteger a la población civil y la infraestructura crítica”, publicó la Defensa en el decreto.

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El documento establece que cualquier aeronave que desee ingresar a las áreas exclusivas deberá tramitar una autorización con al menos 48 horas de anticipación.

Para ello, se habilitaran correos electrónicos específicos para cada una de las sedes, informó la Defensa.