México blindará el espacio aéreo durante el Mundial
La Secretaría de la Defensa Nacional estableció zonas de vigilancia aérea en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Cancún durante la Copa Mundial 2026
Pablo Rodríguez
Las cuatro zonas definidas son:
Dentro de estas áreas existirán círculos de seguridad, denominados “áreas exclusivas”, donde solo podrán operar aeronaves previamente autorizadas. En los estadios y zonas de aficionados se prohibirá el vuelo de drones o aeronaves pilotadas a distancia sin permiso.
El acuerdo también menciona que el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI) tiene la capacidad para interceptar aeronaves que ingresen sin autorización a las zonas mencionadas.
Además de poder inutilizar drones mediante interferencia de señales.
“En caso de que una aeronave ingrese sin autorización a una ZVP o que sobrevolando esta zona se aparte sin causa justificada de los procedimientos publicados, el CENAVI. Activará el Procedimiento para la Interceptación de Aeronaves … para proteger a la población civil y la infraestructura crítica”, publicó la Defensa en el decreto.
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El documento establece que cualquier aeronave que desee ingresar a las áreas exclusivas deberá tramitar una autorización con al menos 48 horas de anticipación.
Para ello, se habilitaran correos electrónicos específicos para cada una de las sedes, informó la Defensa.
Apasionado del arte, la cultura y la lectura, disfruto la música y la capoeira. Reportero interesado en derechos humanos y libertad de expresión