La Presidenta confirmó que su gobienro solicitará a la CIDH revise el caso de los mexicanos que murieron estando bajo custodia de ICE

Pablo Rodríguez

Asimismo, indicó que el canciller deberá gestionar con el Departamento de Estado de los Estados Unidos los permisos necesarios para que el personal consular mexicano tenga acceso cotidiano a estos centros.

La titular del ejecutivo agregó que se ha solicitado una investigación formal al gobierno de Estados Unidos, al ser la autoridad competente para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Finalmente, cuestionó las políticas de detención del ICE, al señalar que muchos mexicanos privados de la libertad en estos centros no han cometido delitos graves, sino que enfrentan procesos migratorios por no contar con documentos, pese a ser trabajadores en ese país.