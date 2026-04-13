La víctima fue identificada como Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, quien permanecía detenido desde enero de este año

Pablo Rodríguez

La víctima fue identificada como Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, quien permanecía detenido desde enero de este año.

De acuerdo con la información oficial, fue encontrado sin signos vitales en su celda el sábado y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica avanzada; sin embargo, se decretó su muerte alrededor de las 08:51 horas.

Según las autoridades, la causa de la muerte permanece bajo investigación.

También se mantiene comunicación con las autoridades correspondientes para esclarecer las circunstancias del deceso.

La dependencia señaló que, en conjunto con la familia y el equipo jurídico, se evaluarán las acciones legales a seguir en el caso.

Como parte de las medidas adoptadas, la secretaría instruyó a la red consular mexicana a reforzar las visitas diarias a los centros de detención de ICE.

Asimismo, se reiteró a la comunidad mexicana en Estados Unidos que puede contactar a su consulado correspondiente o a la Línea de Apoyo Consular Mexicana en caso de detención o de requerir asistencia.