México traduce derechos de mujeres indígenas para saldar deuda histórica

Desde Santo Domingo Tehuantepec en Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha el proyecto para traducir los derechos de las mujeres indígenas a 67 lenguas originarias

Luis Ramírez / Corresponsal

La iniciativa contempla 69 variantes lingüísticas y busca que millones de mujeres puedan conocer y ejercer sus derechos en su propia lengua, en comunidades donde el idioma ha sido, por años, un filtro de exclusión.

El gobierno federal admite así una doble deuda: con los pueblos indígenas y con las mujeres, históricamente marginadas de políticas públicas y del acceso efectivo a la justicia.

En su intervención, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, afirmó que traducir los derechos es un paso clave para garantizar que estos se ejerzan, no solo se enuncien.

El arranque del programa incluyó el reconocimiento a traductoras de distintas regiones del país, pieza clave de una política que busca convertir el idioma en puente —y no barrera— para el ejercicio de derechos.

Denuncia Jara exclusión de indígenas

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, acusó que la exclusión de los pueblos indígenas no fue una omisión aislada, sino parte de una política pública que, durante años, los dejó fuera del acceso real a sus derechos.

Señaló que las lenguas indígenas han sido sostenidas principalmente por las mujeres, por lo que su participación es central en cualquier proceso de acceso a derechos.

Finalmente, sostuvo que garantizar información en lengua materna es indispensable para romper con la exclusión y evitar que el idioma continúe siendo una barrera estructural en el país.