Sheinbaum retrasa llegada a Tehuantepec en medio de protestas

La presidenta de México tenía planeado llegar a Santo Domingo Tehuantepec alrededor de las 15:30 horas

Luis Ramírez / Corresponsal

La visita de la mandataria se desarrolla en medio de un clima de inconformidad social en el Istmo de Tehuantepec, donde distintos grupos han convocado a protestas contra la administración municipal encabezada por Ana Cecilia Pérez Velázquez.

De acuerdo con denuncias públicas, el ayuntamiento enfrenta además sanciones administrativas y la suspensión de cuentas bancarias derivadas de multas acumuladas, situación que ha incrementado el malestar local.

Se prevé que las movilizaciones continúen este domingo durante la gira presidencial en el Istmo. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el retraso en Tehuantepec modificará el resto de la agenda presidencial en la región.