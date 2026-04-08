Morena pagó más de 100 mdp a contratista irregular en 2024

El INE ubicó que el partido contrató a DC Soluciones Tecnológicas S.A. de C.V., compañía que fungió como intermediaria y dispersora de recursos

Rafael García

En 2024, Morena pagó más de 100 millones de pesos a una empresa con irregularidades detectadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Entre las compras más relevantes de ese contrato destacan siete mil 540 tabletas Samsung, de las cuales cinco mil 103 fueron destinadas al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena.

Para esta empresa enfocada en tecnología, el guinda representa el 42 por ciento de su facturación y el gobierno otro 40 por ciento.

Por ejemplo, DC Soluciones Tecnológicas firmó contratos en 2022 con el Gobierno de Sinaloa, del morenista Rubén Rocha Moya, por la cantidad de 154 millones de pesos.

En ese mismo año ofreció sus servicios de licencias de conducir para la Secretaría de Movilidad y Transporte de Tlaxcala, de la morenista Lorena Cuéllar Cisneros, que pagó poco más de 19 millones de pesos.

Según consta en el Registro Público de Comercio, esta empresa fue creada en 2017 por dos socios: Gabriel Alejandro Díaz Casanova y José Arturo Agustín Díaz Amador.

Gabriel Alejandro Díaz Casanova figura como propietario de al menos 10 empresas, principalmente en los sectores de tecnología y telecomunicaciones

El segundo participa, junto con Gabriel Alejandro Díaz Casanova, en otras dos empresas de nombre México Spot and Futures Exchange Services y Age Technologies Holding.

En todas las compañías donde son socios hay algún familiar de apellido Díaz Casanova o únicamente Díaz.

Entre los nombres vinculados está José Manuel Pellón Díaz, quien se desempeñó como Gerente de Planeación Financiera del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros en 2013.

En todas las empresas donde participan, se repite la presencia de familiares con el apellido Díaz Casanova o Díaz

También aparecen nombres como José Eduardo Díaz Casanova, Edna Sofía Correa Bernini y Jorge Gutiérrez Vigil Escalera.

El dinero fue recibido y dispersado en su totalidad en un plazo de seis días a 14 personas morales y 12 personas físicas.

Según el Registro Público de Comercio, esta empresa fue creada en 2013 y está constituida por dos socios: Clara Joaquín Aguilar y Arturo González Alpizar.

El resto del dinero, en riesgo

El informe de la Comisión de Fiscalización encontró que el resto del dinero, es decir 133 millones 38 mil 33 pesos, quedó en manos de siete contratistas con irregularidades.

Grupo MGDK recibió 23.4 mdp entre contratos del PVEM y PRI por una supuesta asesoría legal y fiscal. El INE agregó que el 100% de los ingresos de la empresa proviene de partidos políticos.

Sistemas Tecnológicos Thixsta recibió 12.4 millones de pesos del PRI pese a contar con una fuerza laboral insuficiente para cumplir con los servicios contratados

Achertad ganó 11.6 mdp del PRI y fue contratado para gerencia y administración de proyectos. El 100% de los recursos fue dispersado el mismo día a un solo tercero, sin evidenciar costos propios.

Finalmente Bladinieres, S.C. recibió 6.1 mdp de Movimiento Ciudadano por servicios de análisis contable y legal. El 91.46% de los pagos transferidos fueron dispersados a un solo tercero.