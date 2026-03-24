No se ha identificado a la empresa responsable del derrame en el Golfo: Sheinbaum

La presidenta descarta, por ahora, responsabilidad de Pemex; informó que su gobierno conformó un grupo interdisciplinario para contener los impactos ambientales

Rafael Ramírez / El Sol de México

“La causa del derrame se tiene que analizar de manera interdisciplinaria… el problema es cuál fue la causa y hasta dónde han llegado las manchas de petróleo”, insistió.

Finalmente, adelantó que su gobierno presentará un informe detallado sobre el derrame en una próxima conferencia matutina, una vez que se consoliden los resultados de las investigaciones técnicas y ambientales en curso.

Organizaciones ambientalistas han advertido que el derrame petrolero en el Golfo de México se ha extendido a lo largo de aproximadamente 630 kilómetros de litoral, una franja que abarca prácticamente todo el Corredor Arrecifal del Suroeste.

En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el derrame no tiene origen en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), sino que estaría vinculado a una embarcación privada, y minimiza el impacto relacionado con la refinería de Dos Bocas.

“No es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y las playas”, afirmó ayer, lunes..