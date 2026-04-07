OMS da siete meses más a México para controlar brote de sarampión

La revisión del estado de eliminación del sarampión en Estados Unidos y México se realizará en noviembre de 2026

Montserrat Maldonado

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dará siete meses más a México para frenar la transmisión del sarampión y mantener la certificación como país libre de la enfermedad.

El encuentro estaba programado para el próximo lunes 13 de abril y se llevaría a cabo de manera virtual.

Sin embargo, la OMS anunció el cambio de la fecha para la revisión la cual incluirá a todos los Estados Miembros, con especial énfasis en aquellos con brotes activos y en los que hayan completado un año de transmisión sostenida.

La Organización explicó que la decisión de realizar estas revisiones durante la reunión anual ordinaria es para simplificar y armonizar el proceso dentro del calendario regular de la Comisión.

Tras su revisión, la Comisión presenta sus recomendaciones al director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien comunica formalmente la clasificación correspondiente a las autoridades nacionales.

En enero de este año, El Sol de México informó en exclusiva que México podría perder su certificación de país libre de sarampión.

Actualmente, en lo que va del año se han registrado ocho mil 750 casos de sarampión. Las entidades con mayor número de contagios son Jalisco, CDMX y Chiapas.

El grupo de edad con más casos son los niños de cero a cuatro años.

Actualmente se han confirmado 35 defunciones por sarampión en los estados de Chihuahua (21), Durango (2), Sonora (1), Jalisco (4), Michoacán (1), Tlaxcala (1), Ciudad de México (2), Chiapas (1), Guerrero (1) y Sinaloa (1).

La Secretaría de Salud detalló que solo el tres por ciento de las muertes contaban con antecedente de vacunación.

El subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, afirmó que los casos de sarampión en México se han reducido casi 66 por ciento gracias a la campaña de vacunación implementada en todo el país.

“La mayor transmisión la notamos en la semana del 20 de febrero cuando teníamos 220 casos al día nuevos, en los últimos días ya hay menos de 70 casos, es decir, tenemos una reducción de casi el 66 por ciento”, dijo el funcionario.

Eduardo Clark recordó que en el país se cuenta con más de 20 mil módulos de vacunación y que los grupos prioritarios de inmunización son los niños y niñas de 6 meses y 12 años, así como los jóvenes de 13 a 49.