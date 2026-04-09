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Méxicojueves, 9 de abril de 2026

ONG dicen a Sheinbaum que "fracking sustentable" suena prometedor, "pero no existe"

Más de 80 organizaciones señalan que no existe un fracking sustentable y advierten que el cambio de postura del Gobierno contradice compromisos previos en materia ambiental y energética

EFE

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