Sheinbaum descarta uso de fracking tradicional en explotación de shale gas

La Presidenta insistió en que hay nuevas tecnologías con menor impacto ambiental que abren la posibilidad a México de explotar yacimientos de gas de lutita o shale gas

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Desde Palacio Nacional dijo que el Gobierno todavía no tiene un mecanismo definido como alternativa para explotar el gas de lutita, pero destacó el avance de nuevas tecnologías que permitirán la explotación del shale gas.

Ese es el fracking tradicional que no queremos utilizar porque puede tener problemas

“Todo eso queremos que nos lo digan los expertos; qué tipo de químicos se deberían de usar y en su mayoría deben permitir el reciclaje del agua y qué tipo de agua debe utilizarse”, dijo.

“Y los impactos que pudiera tener; y en dado caso, en dónde sí se podría hacer y en dónde no podría tener impactos ambientales mayores”, agregó.

Detalló que, por ejemplo, hay muchas empresas de Estados Unidos y Canadá que han desarrollado tecnologías para explotar el gas de lutita con mecanismos alternativos al fracking, es decir, con menos impactos medioambientales.

Aunque reconoció la dependencia tecnológica que tiene México con el resto del mundo, dijo que hay proyectos para ampliar la capacidad tecnológica de Pemex y fortalecer a su vez la soberanía del país.

Cuestionada sobre la participación del sector privado en la explotación del shale gas, Sheinbaum Pardo abrió la posibilidad a que una vez que se decidan los mecanismos para explotarlo, las empresas se puedan involucrar.

“Todavía no tenemos el mecanismo. La idea es que pudiera, en caso de encontrarse la tecnología que no tuviera estos impactos ambientales, que pudiera abrirse como ha garantizado Pemex contratos del propio Pemex y contratos mixtos”, comentó.