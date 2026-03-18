Plan de Justicia de comunidades Zapotecas reporta inversión de dos mil mdp
El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas destacó que este proceso representa un paso firme en el ejercicio de la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas
Sergio Ángeles / El Sol de México
El director general del INPI destacó que este proceso representa un paso firme en el ejercicio de la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas, reconocidas en el artículo 2° constitucional.
Avances del Plan de Justicia
En materia de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, se han desarrollado acciones como la construcción de la red de distribución en San Juan Taguí y una planta de tratamiento en Santa María Tonaguía.