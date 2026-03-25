Se incrementó en un 30% la meta original que era de 29 mil viviendas en la entidad

Rafael García

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció la construcción de 56 mil nuevas viviendas en el estado, a través de una inversión de 33 mil 730 millones de pesos.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedatu), Edna Vega, señaló que, con ello, se incrementó en un 30% la meta original que era de 29 mil viviendas en la entidad.

Explicó que estas viviendas beneficiarán a 202 mil personas.

El director General del Infonavit, Octavio Romero, detalló que estas estarán distribuidas en los municipios de Navolato, Guasave, Mazatlán, Salvador Alvarado y Ahome.

Detalló que actualmente hay 54 fraccionamientos ya como vivienda, de los cuales 17 ya están agotados y, antes de que, concluya marzo, se plantean 10 más.