Publican decreto para la expropiación de 14 predios para el Tren Maya

Se trata de una superficie de más de 48 mil metros cuadrados en los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo

Montserrat Maldonado

Los predios serán destinados para la ejecución de los tramos 1, 2, 3, 5 y 6 y pasarán a favor de la Federación, por medio de la empresa Tren Maya, S.A. de C.V.

El documento justifica la medida al señalar que la obra ferroviaria “es uno de los compromisos y proyectos más relevantes, en los últimos años, de infraestructura”.

Asimismo, se establece que la empresa del Tren Maya debe cubrir el monto de las indemnizaciones correspondientes.

Además, se menciona que en un plazo de diez días hábiles siguientes a la notificación de este decreto, las personas interesadas podrán acudir al procedimiento judicial no para negar el predio sino para controvertir el monto de la indemnización.

Expropiaciones para el Tren Maya

Cabe señalar que en lo que va del año se han anunciado más expropiaciones para la obra.

Dichos predios se dijo que serían destinados a la ejecución de los tramos 1 al 6.

Impacto ambiental