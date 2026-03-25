Reanudan envíos de paquetería a EU, pero con pago de impuesto

SRE informó que que se establece un valor máximo de 800 dólares por envío y un peso máximo de 20 kilogramos, además de la declaración detallada del contenido y el país de fabricación de los artículos

Roxana González

Asimismo, explicó que se establece un valor máximo de 800 dólares por envío y un peso máximo de 20 kilogramos, además de la declaración detallada del contenido y el país de fabricación de los artículos.

“Los envíos se realizarán directamente de México a Estados Unidos sin existir otro país como intermediario”, subrayó.

Sin embargo, refrendó su compromiso de brindar un servicio confiable, transparente y accesible para todas y todos, facilitando la conexión entre familias y comunidades en ambos países.