Reanudan envíos de paquetería a EU, pero con pago de impuesto
SRE informó que que se establece un valor máximo de 800 dólares por envío y un peso máximo de 20 kilogramos, además de la declaración detallada del contenido y el país de fabricación de los artículos
Roxana González
Asimismo, explicó que se establece un valor máximo de 800 dólares por envío y un peso máximo de 20 kilogramos, además de la declaración detallada del contenido y el país de fabricación de los artículos.
“Los envíos se realizarán directamente de México a Estados Unidos sin existir otro país como intermediario”, subrayó.
Sin embargo, refrendó su compromiso de brindar un servicio confiable, transparente y accesible para todas y todos, facilitando la conexión entre familias y comunidades en ambos países.
Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios