Sección 7 de la CNTE pide garantizar servicios básicos y abrir plazas docentes en escuelas de Chiapas
Isael González, secretario de la Sección 7 de la CNTE de Chiapas, se reúne con Sheinbaum para buscar retomar mesas de diálogo con autoridades educativas
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