Sheinbaum pide al Senado aval para ingreso de marines de EU a México

La solicitud contempla el arribo de 23 elementos de los Navy SEAL’s armados en un avión Hercules para participar durante dos meses y medio en un adiestramiento de fuerzas especiales

Rafael Ramírez / El Sol de México

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la petición fue turnada a la Cámara alta conforme a lo establecido en el artículo 76, fracción III de la Constitución, que faculta al Senado para autorizar el ingreso de tropas extranjeras al país.

De acuerdo con el oficio enviado por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la solicitud plantea permitir el ingreso de integrantes del Equipo 8 de los Navy SEALs, quienes participarán en el adiestramiento denominado “Evento SOF 4: Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”.

El documento detalla que las actividades se llevarán a cabo del 1 de agosto al 15 de octubre de 2026 en los estados de Campeche, Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México.

Como parte de la operación, se prevé que los elementos estadounidenses ingresen al país con armamento y equipo militar a bordo de una aeronave tipo Lockheed C-130 Hercules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con arribo y salida programados desde el Aeropuerto Internacional de Toluca.

Este tipo de solicitudes no es inédito y forma parte de los mecanismos de capacitación militar bilateral entre México y Estados Unidos, particularmente en materia de capacitación táctica y fortalecimiento de capacidades de fuerzas especiales.

No obstante, el ingreso de personal militar extranjero —especialmente armado— suele generar debate político en el Senado, al tratarse de un tema vinculado con soberanía, seguridad nacional y cooperación internacional en materia de defensa.