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Méxicomartes, 17 de marzo de 2026

Solo siete de cada mil delitos se resuelven en México

Según un informe de México Evalúa, la desconfianza, la burocracia y el mal trato institucional alimentan la cifra negra, mientras las fiscalías recurren al archivo y al no ejercicio penal como salidas recurrentes

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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