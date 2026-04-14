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Mundomartes, 14 de abril de 2026

Observadores internacionales respaldan comicios en Perú, a pesar de problemas logísticos

El Centro Carter pidió que se mantenga la transparencia y se respete el proceso mientras finaliza el conteo de los resultados

EFE

Tardanzas y desinformación

Creíbles y transparentes

Llamado a transparencia y respeto

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