Cuando la tecnología comenzó a “revivir” a las estrellas

La industria del entretenimiento alarga la vida de artistas fallecidos con inteligencia artificial, entre negocio, nostalgia y dilemas éticos

Juan Luis Ramos / El Sol de México

La industria del entretenimiento ha comenzado a cruzar una frontera que hasta hace poco pertenecía al terreno de la ciencia ficción: revivir a los artistas fallecidos mediante distintos tipos de tecnologías.

Lo que antes era un esfuerzo por preservar archivos y memorias, hoy se ha transformado en la posibilidad de generar nuevas “presencias” en escenarios y pantallas, con implicaciones económicas, creativas y éticas cada vez más profundas.

El proyecto marca un punto de inflexión: la tecnología ya no sólo restaura o completa, sino que crea actuaciones completamente nuevas.

Este fenómeno no es exclusivo del cine. En la música, la discusión también ha cobrado fuerza tras el anuncio del regreso de Soda Stereo a los escenarios con un espectáculo que busca “reunir” nuevamente a sus integrantes, incluido Gustavo Cerati, fallecido en 2014.

Aunque en este caso se utilizarán hologramas y no IA para recrearlo, además de grabaciones originales integradas en una experiencia inmersiva, con una propuesta que ha sido suficiente para reabrir el debate.

A más de una década de aquel episodio, los avances en IA han elevado el realismo a niveles inéditos. Hoy, algoritmos de deep learning y técnicas de visión por computadora permiten sintetizar voces, rostros y movimientos con una fidelidad que, en algunos casos, resulta indistinguible de la realidad.

Para Alexandro López González, coordinador de la Ingeniería en Inteligencia Artificial de la Universidad Iberoamericana, lo que ocurre representa un cambio estructural en la industria.

“Hemos pasado de la ‘preservación del archivo’ a la ‘generación de presencia’. Es la capacidad de extender la vida comercial y artística de una leyenda más allá de sus límites biológicos”, explicó el académico a El Sol de México.

El especialista advirtió que detrás de espectáculos como el de Soda Stereo o la recreación de Val Kilmer no hay únicamente nostalgia, sino una sofisticación tecnológica sin precedentes.

“Son modelos capaces de sintetizar voz, movimiento y gesticulación con una fidelidad asombrosa. Es una herramienta poderosa, pero que debe manejarse con rigor técnico y ético”, señaló.

La tendencia, agregó, apunta a consolidarse ya que la barrera de entrada tecnológica se ha reducido de forma considerable.

“Lo que antes requería años de postproducción manual, hoy puede lograrse en mucho menos tiempo gracias a la inteligencia artificial generativa. Veremos un aumento en lo que llamamos ‘actuaciones híbridas’”, anticipó el experto.

Sin embargo, el avance tecnológico no garantiza la aceptación del público. Aunque existe una creciente demanda por este tipo de experiencias, también hay límites claros.

“El público ya está en proceso de habituación. El éxito de la gira de Soda Stereo en 2026 lo demuestra. Pero existe el riesgo del ‘valle inquietante’: si la recreación no es perfecta o carece de ‘alma’, el espectador la rechazará”, consideró López González.

La clave, dijo, radica en la transparencia: “El público puede aceptar la tecnología si percibe que hay respeto genuino detrás del uso de la imagen. Si no, la reacción puede ser negativa”.

El debate se vuelve aún más complejo en el terreno ético. La posibilidad de hacer “actuar” a una persona fallecida plantea interrogantes sobre consentimiento, propiedad y dignidad.

A juicio del académico, el problema central es la autonomía. “Estamos utilizando la imagen de alguien que ya no puede expresar su voluntad. Eso implica una responsabilidad enorme para quienes desarrollan y utilizan estas tecnologías”.

En este contexto, subrayó que la IA no es neutral ya que cada línea de código tiene una carga ética, por lo que consideró fundamental contar con marcos de gobernanza que protejan la dignidad del artista.

El componente económico también impulsa esta tendencia. Revivir a figuras icónicas puede representar una apuesta segura para la industria, al capitalizar audiencias ya consolidadas.

Según López González, la nostalgia es un activo de bajo riesgo con retorno prácticamente garantizado. “Revivir a una leyenda asegura taquilla”.

No obstante, advirtió que este modelo puede tener consecuencias a largo plazo, como el riesgo de un estancamiento creativo.

“Si las productoras priorizan recrear artistas fallecidos, se limita el espacio para nuevas propuestas y talentos emergentes”, señaló.

El especialista también alertó sobre los riesgos técnicos y reputacionales. Una recreación fallida puede tener efectos contraproducentes .En particular, destacó que el público puede reaccionar negativamente si percibe que se está lucrando sin justificación.

“Si parece que se está explotando la imagen de un artista sin aval o sin propósito artístico claro, el daño puede ser irreversible”, dijo.

En paralelo, la industria comienza a enfrentar la necesidad de regulación. Aunque existen marcos legales sobre derechos de autor y uso de imagen, la velocidad del desarrollo tecnológico ha superado la capacidad de las leyes para adaptarse.

Mientras tanto, los casos continúan multiplicándose. Desde conciertos inmersivos hasta películas protagonizadas por actores fallecidos, la tecnología abre nuevas posibilidades narrativas y comerciales. Pero también obliga a replantear conceptos fundamentales como autoría, interpretación y presencia.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Lo que está en juego no es sólo el futuro del entretenimiento, sino la forma en que la sociedad se relaciona con la memoria y el legado cultural. La posibilidad de “revivir” a una figura pública ya no es una excepción, sino una tendencia en expansión.

En ese escenario, la industria enfrenta una disyuntiva compleja: utilizar la tecnología para honrar el pasado o para reinventarlo. La línea que separa ambos caminos es cada vez más difusa, y su definición dependerá no solo de la innovación técnica, sino de las decisiones éticas que acompañen su desarrollo.

Por ahora, el espectáculo continúa, incluso más allá de la vida. Y con cada artista que regresa —aunque sea de forma digital—, el público se enfrenta a una pregunta inevitable: ¿está presenciando un homenaje o una simulación?