Design Week es la plataforma de moda de la que no sabías que formabas parte











Ciudad de Mexico , 8 de abril de 2026 Ver más periódicos

Konel / Presentado en la Milan Design Week, Pulse Pack by Konel es un wearable que interpreta tu latido y lo transforma suavemente.

Una vez al año, Milán reafirma su papel como capital del diseño y se convierte en algo más complejo: un escenario donde la moda se libera de la pasarela y se expande hacia nuevas formas de narrarse. A diferencia de Fashion Week, aquí no hay calendario rígido, no hay front rows, no hay jerarquías claras.

Durante la semana del 7 al 13 de abril suceden dos cosas al mismo tiempo, el Salone del Mobile, conocido como la feria principal y más institucional, y el Fuorisalone, donde la ciudad se transforma en una experiencia inmersiva.

Calles, palazzos y boutiques se convierten en espacios narrativos abiertos al público, donde las marcas construyen mundos y conceptos que dialogan directamente. Y es ahí donde ocurre el verdadero giro, la moda deja de ser objeto para convertirse en experiencia. Aquí, las tendencias no nacen de la prenda, sino de las texturas, los colores, las formas y las nuevas necesidades que definen cómo vivimos.

Fuorisalone traslada el diseño de la feria a la ciudad / @designweekguide

Muchas de estas instalaciones terminan influyendo directamente en el visual merchandising, el diseño de tiendas, las experiencias dentro de las boutiques e incluso en las formas y tejidos. Lo que hoy se presenta como instalación, mañana se traduce en cómo habitamos el retail.

Aquí el lujo ya no se valida solo por el producto, sino por la capacidad de construir atmósferas. Casas del lujo europeo como Fendi, Prada, Giorgio Armani, Louis Vuitton, Jimmy Choo o Gucci entienden perfectamente este cambio y desplazan su propuesta hacia la experiencia con instalaciones inmersivas donde el visitante no observa, sino que participa.

Lo interesante es cómo estas marcas utilizan el diseño para expandir su lenguaje. Fendi Casa, por ejemplo, plantea un diálogo entre materiales y atmósferas. En el caso de Prada, su proyecto Prada Frames se aleja completamente de lo visual para entrar en el terreno del pensamiento: un simposio que explora la relación entre movilidad, medio ambiente y diseño.

Por otro lado, Gucci revisita uno de sus códigos más reconocibles, el bambú, a través de una exposición que invita a reinterpretarlo desde nuevas disciplinas. Mientras tanto, Diesel apuesta por una estética más cruda y experimental, transformando superficies con denim devoré y espejos, creando un entorno casi industrial que conecta directamente con su ADN.

Incluso marcas ya ligadas a la decoración, como Dolce & Gabbana o Missoni, utilizan sus líneas de casa como una extensión de su imaginario estético. Los textiles, los patrones y los colores funcionan como un lenguaje reconocible que trasciende el cuerpo y habita el espacio.