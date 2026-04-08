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Tendenciasmiércoles, 8 de abril de 2026

Design Week es la plataforma de moda de la que no sabías que formabas parte

Milan Design Week isn’t just an event for architects or industrial designers; it is, quietly, one of the most interesting platforms for understanding where the fashion industry is headed.

Marianieves Tejeda

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