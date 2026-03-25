Zara, de la rapidez a la autoría

El diseñador John Galliano anuncia su colaboración con Zara, marcando el inicio de un posible nuevo modelo para la firma. Un giro que, lejos de ser celebrado unánimemente, ha desatado una ola de reacciones contradictorias en torno a su identidad y legado dentro del sistema del fast fashion.

Marianieves Tejeda

Read this article in English

Zara siempre ha operado bajo un modelo claro: la democratización de la moda. Desde 1975, su hito fue hacer accesible lo que antes pertenecía exclusivamente al lujo.

La firma no busca producir más, sino trabajar con prendas de temporadas pasadas, desmontarlas y reconstruirlas con técnicas de alta costura bajo una mirada mucho más consciente.

En otras palabras, al intentar redefinir su identidad, podría tensionar su propio modelo de negocio, alejándose de su mayor fortaleza sin lograr, necesariamente, consolidar una nueva.