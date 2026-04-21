WhatsApp Plus: qué es y cómo funciona este nuevo servicio de pago

La plataforma busca ofrecer al usuario una mejor experiencia con mayores funciones dentro de la aplicación

Daniel Montes de Oca

Según WABetaInfo, esta función se trata de una capa más de personalización y control que no existía dentro de la app, buscando mejorar la experiencia de los usuarios.

¿De qué se trata la personalización de WhatsApp?

El plan es ofrecer mayor control visual y organizativo dentro de la app, destacando las siguientes funciones:

¿Cuánto costará WhatsApp Plus?

Cabe recordar que la función de WhatsApp Plus se encuentra en fase de pruebas para algunos usuarios de Android y posteriormente se expandirá añadiendo mayores funciones.

En todo caso, el objetivo de la plataforma es simple: mantener la base gratuita de siempre, pero esta vez añadirá mayores funciones para quienes estén dispuestos a pagar este nuevo servicio.