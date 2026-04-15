El esplendor de Monte Albán en imágenes

TURISMO

Uxmal, la ciudad maya que perfeccionó la piedra

Entre sus construcciones más conocidas se encuentra la Pirámide del Adivino, de perfil ovalado poco común en el mundo maya; el Cuadrángulo de las Monjas, un conjunto palaciego, y el Palacio del Gobernador, considerado una de las obras maestras de la arquitectura prehispánica mesoamericana