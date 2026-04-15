Turismomiércoles, 15 de abril de 2026
El esplendor de Monte Albán en imágenes
La zona arqueológica de Monte Albán es fundamental para entender el desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas
Alejandro Jiménez
A continuación se presenta una serie de imágenes de la zona arqueológica de Monte Albán, situada en el corazón de los Valles Centrales de Oaxaca, la cual funcionó como la antigua y esplendorosa capital de la cultura zapoteca desde su fundación hacia el año 500 a.C.
Este sitio, fundamental para entender el desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas, destaca por su avanzado sistema de escritura jeroglífica y su planeación urbana monumental; actualmente es un destino de gran relevancia turística donde los visitantes pueden recorrer sus impresionantes plazas, templos y un museo de sitio dedicado a la preservación de su legado histórico.