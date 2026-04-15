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Turismomiércoles, 15 de abril de 2026

El esplendor de Monte Albán en imágenes

La zona arqueológica de Monte Albán es fundamental para entender el desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas

Alejandro Jiménez

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TURISMO

Uxmal, la ciudad maya que perfeccionó la piedra

Entre sus construcciones más conocidas se encuentra la Pirámide del Adivino, de perfil ovalado poco común en el mundo maya; el Cuadrángulo de las Monjas, un conjunto palaciego, y el Palacio del Gobernador, considerado una de las obras maestras de la arquitectura prehispánica mesoamericana

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