En Estados Unidos se prepara una nueva ronda de elecciones nacionales: las intermedias del 3 de noviembre de 2026. Además, este año se elegirán a los gobernadores de Nueva Jersey y Virginia.

Las “midterm elections” se celebran justo a la mitad del mandato de las elecciones presidenciales y en ellas se eligen a un tercio de los senadores y a todos los miembros de la Cámara de Representantes.

En estas elecciones intermedias, que tendrán lugar durante el segundo mandato no consecutivo del presidente republicano Donald Trump, se disputarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado para determinar el 120.º Congreso de los Estados Unidos.

También habrá comicios para designar a 39 gobernadores, así como numerosos cargos estatales y locales.

Los estados que renovarán a sus mandatarios son: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada y New Hampshire.

También en Nuevo México, New York, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Vermont, Wisconsin y Wyoming.

Así como los territorios de Guam Islas Marianas del Norte Islas Vírgenes de los Estados Unidos y en el Distrito de Columbia se nombrará al alcalde de Washington.

En lo que corresponde al Congreso, recordemos que los miembros de la Cámara de Representantes de EU cumplen mandatos de dos años. Es decir, que los 435 miembros de la Cámara de Representantes se eligen durante las elecciones intermedias y también cuando ocurren las elecciones presidenciales.

Por su parte, los senadores cumplen mandatos de seis años. Cada estado tiene dos senadores, para un total de 100.

Un tercio de los senadores se eligen durante las elecciones intermedias y cuando ocurren las elecciones presidenciales.

El 119.º Congreso cuenta actualmente con mayoría republicana en ambas cámaras.

En la Cámara de Representantes, el presidente Mike Johnson cuenta con una ajustada mayoría de tan solo siete escaños, ya que 220 están controlados por los republicanos y 212 por el Partido Demócrata.

Mientras que, en el Senado, el líder de la mayoría republicana, John Thune, lidera un bloque de 53 escaños, en comparación con los 45 demócratas que encabeza el líder de la minoría, Chuck Schumer.

Desde inicios de este año, comenzaron a desarrollarse las elecciones primarias que son, como ya explicamos el mecanismo mediante el cual los partidos, principalmente el Partido Demócrata y el Partido Republicano, seleccionan a sus candidatos para competir en la elección general del 3 de noviembre de 2026.

En ese proceso también participan aspirantes de fuerzas menores como el Partido Libertario de Estados Unidos, aunque su peso electoral es menor.

Las primarias son cruciales porque determinan quién representará a cada partido en las elecciones generales. En distritos donde un partido domina ampliamente, ganar la primaria prácticamente equivale a ganar el cargo.

A diferencia de muchos países, en Estados Unidos las primarias no se realizan el mismo día en todo el territorio. Cada estado define su propio calendario, lo que convierte el proceso en una larga temporada electoral que se extiende durante más de seis meses.

El ciclo comenzó el 3 de marzo de 2026, cuando se celebraron las primeras primarias en estados como Texas, Arkansas y Carolina del Norte.

Posteriormente se realizarán elecciones internas en Mississippi el 10 de marzo y en Illinois el 17 de marzo.

A partir de mayo el calendario se vuelve más intenso. El 5 de mayo votarán estados clave como Indiana y Ohio; el 19 de mayo se llevarán a cabo primarias en Alabama, Georgia, Kentucky, Oregon y Pennsylvania; mientras que el 2 de junio tendrá lugar una de las jornadas más relevantes, con elecciones internas en California, Nueva Jersey, Iowa y Nuevo México.

El proceso continúa durante el verano con estados como Arizona, Michigan y Missouri el 4 de agosto, y concluye hasta septiembre, cuando votan territorios como New Hampshire, Rhode Island y Delaware.

Así que más allá de la selección de candidatos, las primarias de 2026 funcionan como un termómetro del clima político estadounidense. Miden la popularidad del gobierno en turno, revelan la capacidad de movilización de cada partido y anticipan la correlación de fuerzas que tendrá el Congreso después de noviembre, por ello estaremos muy atentos.