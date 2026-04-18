Barcelona: diplomacia, símbolos y equilibrios

La invitación del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, para participar en la “IV Cumbre en Defensa de la Democracia” coloca a México en un espacio político muy específico: el de los liderazgos progresistas que buscan articular una narrativa común frente a los desafíos contemporáneos.

Este encuentro reúne a líderes progresistas de América Latina y España, destacando la participación confirmada de Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay), además de Claudia Sheinbaum.

La cumbre busca fortalecer la democracia, el Estado de derecho y la cooperación internacional y tiene como contexto el fortalecimiento de la agenda democrática y la cooperación regional entre gobiernos de corte progresista.

A decir de la secretaria de Gobernación, dicha iniciativa fue lanzada en septiembre del 2024 en el marco de la Septuagésima Novena Asamblea General de Naciones Unidas.

Añadió que en La Cumbre se van a reunir más de 20 países y sus representantes, entre los que se encuentran el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente Colombia, Gustavo Petro, al igual que otros mandatarios y presidentes.

“Asimismo y como corresponde, anteriormente en la Ciudad de México, se le envió a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, la senadora Laura Itzel Castillo, la comunicación correspondiente para dar a conocer que la Presidenta saldría del territorio nacional el día 16 de abril”, dijo.

Rosa Icela Rodríguez, añadió que Sheinbaum ya había anunciado el mensaje que llevará a este encuentro internacional que es la paz.

De igual manera, aparte de su participación en la Cumbre, comentó la Secretaria de Gobernación, la Presidenta va a tener un encuentro bilateral con el presidente español y con otros mandatarios y jefes de Estado.

Así que democracia, instituciones, multilateralismo, desigualdad, desinformación y regulación tecnológica no son temas menores; son, en realidad, el campo de disputa del poder global en el siglo XXI.

Pero más allá del temario, el viaje también revela una estrategia de equilibrio.

La presidenta mexicana parece apostar por una diplomacia de doble carril: participar en espacios multilaterales de corte progresista sin romper el canal pragmático con Washington.

Es, en esencia, una reedición del viejo principio mexicano de política exterior: diversificar sin confrontar. De ahí que insista en separar este encuentro de cualquier implicación en la relación bilateral con Estados Unidos o en la renegociación del T-MEC.

Sin embargo, la realidad es más compleja que la narrativa oficial. La ausencia de México en la reunión convocada por Trump en marzo pasado, donde participaron figuras como Javier Milei o Nayib Bukele y su presencia en Barcelona no son hechos aislados, sino piezas de un tablero ideológico en el continente.

Aunque el gobierno mexicano minimice la lectura, el contraste existe y será observado tanto en Washington como en otras capitales.

En ese contexto, la Cumbre en Barcelona ofrece una oportunidad, pero también un riesgo.

La oportunidad radica en reposicionar a México como un actor activo en la defensa de la democracia y el multilateralismo, en momentos en que estos conceptos enfrentan presiones desde múltiples frentes.

El riesgo, en cambio, está en que la política exterior se perciba como alineada a bloques ideológicos, algo que históricamente México ha tratado de evitar, por eso los encuentros bilaterales que sostenga Sheinbaum serán clave.

Más allá de las declaraciones generales, ahí se medirá la capacidad de traducir el discurso en acuerdos concretos, porque si algo ha demostrado la diplomacia contemporánea es que las cumbres abundan, pero los resultados escasean.

Al final, el verdadero significado de este viaje no estará en las fotografías ni en los comunicados, sino en su impacto a mediano plazo: ¿se reactivará la relación con España?, ¿se fortalecerá la posición internacional de México?, ¿o quedará como un gesto político más en el circuito global de foros?

Así que el viaje de Claudia Sheinbaum a Madrid no es un episodio menor en la agenda internacional de México; es, más bien, una señal clara del momento político que vive el país y de la manera en que busca proyectarse en el escenario global.

En tiempos donde la diplomacia ya no se limita a los canales tradicionales, cada desplazamiento presidencial se convierte en un mensaje político, económico y simbólico.

Madrid no es cualquier destino, España representa un socio histórico, cultural y económico de primer orden.

Sin embargo, la relación bilateral ha atravesado momentos de tensión en los últimos años, marcados por diferencias políticas y reclamos históricos que han enfriado el diálogo.

En ese contexto, la visita de Sheinbaum adquiere un matiz particular: el de la reconstrucción, o al menos el intento de recomposición, de una relación estratégica. ¿Usted qué opina?